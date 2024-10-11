Несмотря на ордер МУС на арест: путин прибыл в Туркменистан
Киев • УНН
Российский диктатор путин прилетел с визитом в Туркменистан, несмотря на ордер МУС. На конференции он призвал к новому мировому порядку и планирует встречи с лидерами Туркменистана и Ирана.
российский диктатор владимир путин прилетел с рабочим визитом в Туркменистан - несмотря на то, что на него выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в российскую федерацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
На видео, опубликованном кремлем в пятницу утром, видно, как путин подъезжает к месту проведения конференции на своем лимузине, пожимает руку туркменскому лидеру, а затем обращается к участникам конференции в туркменской столице Ашхабаде.
На конференции путин заявил, что необходим новый мировой порядок, "при котором богатство будет перераспределяться более справедливо, а мнение каждой нации будет учитываться".
В конференции принимают участие региональные лидеры. Также, как сообщается, путин должен провести отдельные переговоры президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Кроме того, сообщается, что путин должен был обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в кулуарах мероприятия с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который также должен был принять участие в конференции.
Напомним
Накануне в МИД Украины заявили о надежде Украины, что руководство Туркменистана осознает - российский диктатор владимир путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в российскую федерацию.