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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на ордер МУС на арест: путин прибыл в Туркменистан

Несмотря на ордер МУС на арест: путин прибыл в Туркменистан

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:11  •  4714 просмотра

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Российский диктатор путин прилетел с визитом в Туркменистан, несмотря на ордер МУС. На конференции он призвал к новому мировому порядку и планирует встречи с лидерами Туркменистана и Ирана.

российский диктатор владимир путин прилетел с рабочим визитом в Туркменистан - несмотря на то, что на него выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в российскую федерацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters. 

Детали

На видео, опубликованном кремлем в пятницу утром, видно, как путин подъезжает к месту проведения конференции на своем лимузине, пожимает руку туркменскому лидеру, а затем обращается к участникам конференции в туркменской столице Ашхабаде. 

На конференции  путин заявил,  что необходим новый мировой порядок, "при котором богатство будет перераспределяться более справедливо, а мнение каждой нации будет учитываться". 

В конференции принимают участие региональные лидеры. Также, как сообщается, путин должен провести отдельные переговоры президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 

Кроме того, сообщается, что путин должен был обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в кулуарах мероприятия с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который также должен был принять участие в конференции.

Напомним 

Накануне в МИД Украины заявили о надежде Украины, что руководство Туркменистана осознает - российский диктатор владимир путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в российскую федерацию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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