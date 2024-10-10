Нагадали про воєнні злочини та ордер МКС на арешт: у МЗС зробили заяву щодо візиту путіна до Туркменістану

Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що російський диктатор володимир путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до російської федерації. Про це йдеться в заяві МЗС України щодо візиту путіна до Туркменістану, передає УНН.

У МЗС наголошують, що це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля.

"путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу", - йдеться у заяві.

Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей, нагадали у МЗС.

В українському дипвідомстві закликали всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.

"Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - йдеться у заяві МЗС.

Контекст

На 11 жовтня заплановано візит путіна до Туркменістану для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі.