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Напомнили о военных преступлениях и ордере МУС на арест: в МИД сделали заявление по визиту путина в Туркменистан

Напомнили о военных преступлениях и ордере МУС на арест: в МИД сделали заявление по визиту путина в Туркменистан

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:48  •  1331 просмотра

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Украина призывает страны воздерживаться от совместных мероприятий с путиным из-за его военных преступлений. МИД напоминает об ответственности кремля за агрессию и призывает поддержать Формулу мира.

Украина надеется, что руководство Туркменистана осознает, что российский диктатор владимир путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в российскую федерацию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно визита путина в Туркменистан, передает УНН.

В МИД отмечают, что это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля.

"путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа", - говорится в заявлении.

Просто сейчас российские оккупанты продолжают осуществлять ежедневные варварские атаки на украинские города и села, вызывая разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных людей, напомнили в МИД.

В украинском дипведомстве призвали все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием путина, который развязал войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови.

"Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единственного действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте", - говорится в заявлении МИД.

Контекст

На 11 октября запланирован визит Путина в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта Магтымгулы Фраги.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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