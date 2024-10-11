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Попри ордер МКС на арешт: путін прибув до Туркменістану

Київ • УНН

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Російський диктатор путін прилетів з візитом до Туркменістану, незважаючи на ордер МКС. На конференції він закликав до нового світового порядку та планує зустрічі з лідерами Туркменістану та Ірану.

Попри ордер МКС на арешт: путін прибув до Туркменістану

російський диктатор володимир путін прилетів з робочим візитом до Туркменістану - попри те, що на нього виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до російської федерації. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

Деталі

На відео, опублікованому кремлем у п'ятницю вранці, видно, як путін під'їжджає до місця проведення конференції на своєму лімузині, потискає руку туркменському лідеру, а потім звертається до учасників конференції в туркменській столиці Ашхабаді. 

На конференції  путін заявив,  що необхідний новий світовий порядок, "за якого багатство перерозподілятимуть справедливіше, а думку кожної нації враховуватимуть". 

У конференції беруть участь регіональні лідери. Також, як повідомляється, путін має провести окремі переговори президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим. 

Крім того, повідомляється, що путін мав обговорити ситуацію на Близькому Сході в кулуарах заходу з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який також мав узяти участь у конференції.

Нагадаємо 

Напередодні в МЗС України заявили про сподівання України, що керівництво Туркменістану усвідомлює - російський диктатор володимир путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до російської федерації.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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