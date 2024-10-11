Попри ордер МКС на арешт: путін прибув до Туркменістану
Київ • УНН
Російський диктатор путін прилетів з візитом до Туркменістану, незважаючи на ордер МКС. На конференції він закликав до нового світового порядку та планує зустрічі з лідерами Туркменістану та Ірану.
російський диктатор володимир путін прилетів з робочим візитом до Туркменістану - попри те, що на нього виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до російської федерації. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
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На відео, опублікованому кремлем у п'ятницю вранці, видно, як путін під'їжджає до місця проведення конференції на своєму лімузині, потискає руку туркменському лідеру, а потім звертається до учасників конференції в туркменській столиці Ашхабаді.
На конференції путін заявив, що необхідний новий світовий порядок, "за якого багатство перерозподілятимуть справедливіше, а думку кожної нації враховуватимуть".
У конференції беруть участь регіональні лідери. Також, як повідомляється, путін має провести окремі переговори президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим.
Крім того, повідомляється, що путін мав обговорити ситуацію на Близькому Сході в кулуарах заходу з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який також мав узяти участь у конференції.
Нагадаємо
Напередодні в МЗС України заявили про сподівання України, що керівництво Туркменістану усвідомлює - російський диктатор володимир путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до російської федерації.