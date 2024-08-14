Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии
Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила, что 15 августа в Украине не прогнозируются ограничения потребления электроэнергии. Компания призвала граждан экономно пользоваться электроприборами в течение суток.
Завтра, 15 августа, в Украине не планируют применять графики отключений электроэнергии. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Завтра, 15 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно
Также энергетики призвали украинцев экономно пользоваться электроприборы в течение суток.
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Напомним,
Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Черниговщине. Из-за вражеской атаки в северном регионе "обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Черниговской области".