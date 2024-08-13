Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго
Киев • УНН
В Украине проводится масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры для подготовки к отопительному сезону. Планируется, что зимой все 9 атомных блоков АЭС будут в работе, покрывая до 60% энергопотребления.
В Украине ремонтная кампания построена так, чтобы зимой в период максимальной нагрузки на энергосистему в работе находились фактически все девять атомных блоков на украинских АЭС. Также кампания нацелена на то, чтобы подготовить максимально устойчивость оборудования к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация в энергосистеме остается сложной поскольку враг продолжает обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры ... На сегодня осуществляется одна из крупнейших ремонтных кампаний в истории Украины. Фактически это ремонты, как объектов генерации, так и распределительной сети
Он напомнил, что суммарные потери генерации в результате российских обстрелов составляют 9 ГВт.
На сегодня ремонтная кампания нацелена на то, чтобы подготовить максимально устойчивость оборудования к отопительному сезону. В частности, Энергоатом делает все необходимое, чтобы следующий отопительный сезон работал на максимальной мощности. Именно поэтому ремонты происходят, в частности в теплое время. По поручению министра энергетики Галущенко ремонтная кампания построена таким образом, чтобы зимой в период максимальной нагрузки на энергосистему находились фактически все девять блоков атомных электростанций в работе
По его словам, атомная генерация на сегодня является одной из ключевых, которая покрывает подавляющее большинство потребления - до 60%.
Поэтому это является важной составляющей прохождения отопительного сезона
Дополнение
Энергетики досрочно завершили плановый ремонт на одном из энергоблоков АЭС, подключив его к сети, чтобы усилить стабильность энергосистемы Украины в сложный период, когда атомная энергетика покрывает большую часть энергопотребления страны.
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