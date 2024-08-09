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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:35  •  11020 просмотра

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Кабмин устранил ограничения при ввозе энергетического оборудования и активизирует программу установки альтернативной энергетики в госучреждениях. Правительство также работает над децентрализацией энергосистемы и увеличением генерации на Черниговщине.

Кабинет министров Украины устранил ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Приняли решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", - рассказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль сообщил, что идет работа над децентрализацией энергосистемы.

"В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. Сегодня устранили ненужные ограничения при его ввозе. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Кабмин готовим проект, который позволит увеличить объемы генерации электроэнергии на Черниговщине на 50 МВт.

"Это будет существенным дополнительным ресурсом для области. Ведем переговоры с партнерами для обеспечения необходимого финансирования", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

В Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии. Уже выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установки альтернативных источников энергии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
chernigovЧернигов
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