В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

Кабинет министров Украины устранил ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Приняли решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", - рассказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль сообщил, что идет работа над децентрализацией энергосистемы.

"В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. Сегодня устранили ненужные ограничения при его ввозе. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Кабмин готовим проект, который позволит увеличить объемы генерации электроэнергии на Черниговщине на 50 МВт.

"Это будет существенным дополнительным ресурсом для области. Ведем переговоры с партнерами для обеспечения необходимого финансирования", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

В Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии. Уже выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установки альтернативных источников энергии.