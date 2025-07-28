Непогода натворила бед в столице: молния вызвала возгорание дерева, метро "Лукьяновская" затопило

28 июля мощный ливень затопил вестибюль станции метро "Лукьяновская" в Киеве, которая ранее пострадала от российской атаки. Молния попала в сосну в парке Партизанской славы, вызвав возгорание. Также из-за непогоды обесточено почти полтысячи населенных пунктов в шести областях, пишет УНН.

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Мощный ливень, накрывший Киев 28 июля, подтопил вестибюль станции метро "Лукьяновская" из-за поврежденной после российской ракетной атаки 21 июля крыши.

Также протекает крыша ТРЦ "Блокбастер Молл". Пользователи соцсетей говорят, что он пострадал несколько недель назад от обломков сбитых вражеских БПЛА.

Кроме того, из-за молнии, попавшей в сосну в парке Партизанской славы, загорелось дерево. На место выехали коммунальные службы.

В результате непогоды 459 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроснабжения полностью или частично. "Укрэнерго" призывает граждан воздержаться от использования мощных электроприборов до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним

28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди и грозы. В ряде других областей прогнозируются грозы, град и шквалы 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.