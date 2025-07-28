Українців попередили про погіршення погоди: "жовтий" рівень небезпеки
Київ • УНН
28 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі та грози. У низці інших областей прогнозуються грози, град та шквали 15-20 м/с, що відповідає I рівню небезпечності.
Українців попередили про погіршення погоди - очікується "жовтий" рівень небезпеки у низці областей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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За даними ДСНС, 28 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози.
У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Попередження про погіршення погодних умов у Києві та області. До кінця дня 28 липня значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)
У Львові, за даними місцевої міськради, сьогодні також прогнозують грозу, шквал та град. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у понеділок, 28 липня, по місту Львову очікується гроза, шквал 15020 м/с, вдень - град (діаметром 6-19 мм). Мерія закликає жителів зважати на прогноз погоди та бути обачними.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - повідомили у ДСНС.
Україну накриють грози та шквали: синоптики дали прогноз на останній понеділок липня28.07.25, 06:59 • 3406 переглядiв