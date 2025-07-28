Українців попередили про погіршення погоди: "жовтий" рівень небезпеки

Українців попередили про погіршення погоди - очікується "жовтий" рівень небезпеки у низці областей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

За даними ДСНС, 28 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози.

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Попередження про погіршення погодних умов у Києві та області. До кінця дня 28 липня значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)