Украинцев предупредили об ухудшении погоды: "желтый" уровень опасности
Киев • УНН
28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди и грозы. В ряде других областей прогнозируются грозы, град и шквалы 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.
Украинцев предупредили об ухудшении погоды - ожидается "желтый" уровень опасности в ряде областей, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, 28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы.
В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)
Во Львове, по данным местного горсовета, сегодня также прогнозируют грозу, шквал и град. По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в понедельник, 28 июля, по городу Львову ожидается гроза, шквал 15-20 м/с, днем - град (диаметром 6-19 мм). Мэрия призывает жителей учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - сообщили в ГСЧС.
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