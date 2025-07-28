Украинцев предупредили об ухудшении погоды: "желтый" уровень опасности

Украинцев предупредили об ухудшении погоды - ожидается "желтый" уровень опасности в ряде областей, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По данным ГСЧС, 28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы.

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)