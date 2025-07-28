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Украину накроют грозы и шквалы: синоптики дали прогноз на последний понедельник июля

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В понедельник, 28 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, значительные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от 23° до 38° тепла.

Украину накроют грозы и шквалы: синоптики дали прогноз на последний понедельник июля

В понедельник, 28 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, значительные дожди, грозы; температура днем 23-28°.

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, умеренные, в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Температура днем 29-34°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-38°, в северных областях 27-32°. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура воздуха - 27-29°.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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