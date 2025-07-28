Україну накриють грози та шквали: синоптики дали прогноз на останній понеділок липня

У понеділок, 28 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, значні дощі, грози; температура вдень 23-28°.

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, помірні, у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Температура вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°, у північних областях 27-32°. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с