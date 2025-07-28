Негода наробила лиха у столиці: блискавка спричинила займання дерева, метро "Лукʼянівська" затопило

28 липня потужна злива затопила вестибюль станції метро "Лукʼянівська" в Києві, яка раніше постраждала від російської атаки. Блискавка влучила в сосну в парку Партизанської слави, спричинивши загоряння. Також через негоду знеструмлено майже пів тисячі населених пунктів у шести областях, пише УНН.

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Потужна злива, що накрила Київ 28 липня, підтопила вестибюль станції метро "Лукʼянівська" через пошкоджений після російської ракетної атаки 21 липня дах.

Також протікає дах ТРЦ "Блокбастер Молл". Користувачі соцмереж кажуть, що він постраждав кілька тижнів тому від уламків збитих ворожих БПЛА.

Крім того, через блискавку, яка влучила в сосну в парку Партизанської слави, зайнялося дерево. На місце виїхали комунальні служби.

У результаті негоди 459 населених пунктів у шести областях України залишилися без електропостачання повністю або частково. "Укренерго" закликає громадян утриматися від використання потужних електроприладів до 22:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо

28 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі та грози. У низці інших областей прогнозуються грози, град та шквали 15-20 м/с, що відповідає I рівню небезпечності.