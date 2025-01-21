Ненадлежащая оборона Харьковщины: суд отправил под стражу бригадного генерала Галушкина

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца бывшего командира оперативно-тактической группировки Харьков бригадного генерала Юрия Галушкина, передает УНН.

Применить к Галушкину Юрию Алимовичу (...) меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей до 21 марта. Одновременно определить альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 5 млн гривен - сказала судья.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

Напомним

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.

По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон этого соединения.

Печерский райсуд Киева отправил под стражу полковника Илью Лапина, которого подозревают по делу о ненадлежащей обороне на Харьковщине.