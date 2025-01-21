Неналежна оборона Харківщини: суд відправив під варту бригадного генерала Галушкіна

Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці колишнього командира оперативно-тактичного угрупування Харків бригадного генерала Юрія Галушкіна, передає УНН.

Застосувати до Галушкіна Юрія Алімовича (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою до 21 березня. Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень - сказала суддя.

Суд задовільнив клопотання прокуратури частково.

Нагадаємо

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Печерський райсуд Києва відправив під варту полковника Іллю Лапіна, якого підозрюють у справі про неналежну оборону на Харківщині.