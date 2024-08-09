Акция украинских военных на российской территории оправдана в соответствии с Уставом ООН, считает политик ХДС Родерих Кизеветтер. Пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel и Deutschlandradio.

Детали

Эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер считает, что недавнее наступление украинских военных на территорию России не противоречит международному праву.

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Как отметил Кизеветтер, внезапное наступление украинских войск "конечно, разрешено международным правом с точки зрения права на самооборону" и "имеет смысл с точки зрения военной стратегии".

По мнению эксперта по вопросам обороны ХДС, наступление украинских войск служит для того, чтобы связать российские войска в Курской области.

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Это может ослабить давление на фронте в других местах - продолжает он.

Это была атака с целью оказания помощи, говорит эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер. Действия были оправданы в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Напомним,

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