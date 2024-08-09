Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права
Киев • УНН
Родерих Кизеветтер считает наступление ВСУ на территории рф оправданным согласно Уставу ООН. Эксперт ХДС отметил, что действия Украины имеют военно-стратегический смысл и могут ослабить давление на других участках фронта.
Акция украинских военных на российской территории оправдана в соответствии с Уставом ООН, считает политик ХДС Родерих Кизеветтер. Пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel и Deutschlandradio.
Детали
Эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер считает, что недавнее наступление украинских военных на территорию России не противоречит международному праву.
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Как отметил Кизеветтер, внезапное наступление украинских войск "конечно, разрешено международным правом с точки зрения права на самооборону" и "имеет смысл с точки зрения военной стратегии".
По мнению эксперта по вопросам обороны ХДС, наступление украинских войск служит для того, чтобы связать российские войска в Курской области.
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Это может ослабить давление на фронте в других местах
Это была атака с целью оказания помощи, говорит эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер. Действия были оправданы в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Напомним,
Губернатор курской области объявил о введении режима ЧС из-за сложной ситуации в приграничных районах. Это решение принято на фоне сообщений о возможном захвате ВСУ города Суджа и газораспределительной станции.
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