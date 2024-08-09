В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

По итогам первого дня "прорыва" во вторник, 6 августа, Силы обороны Украины могли взять под контроль села свердликово, дарьино и олешня в курской области. Об этом сообщает портал DeepState, передает УНН.

Силы Обороны осуществили удар возле свердликово и олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе без боя или с минимальными усилиями, - говорится в сообщении.

Детали

Вместе с захватом трех н/п на контрольно-пропускном пункте "суджа" украинские военные окружили около двух взводов россиян. Также был окружен населенный пункт горналь - местный "гарнизон" с перепугу пытался спрятаться в православном храме. Кроме этого, передовые группы ВСУ вышли к гончаровке и окрестностям города Суджа.

Бои в районе зеленый путь, интенсивность неизвестна. У николаево-дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго, - добавили в сообщении.

В DeepState отметили, что обновление информации о боевых действиях в курской области будет подаваться с необходимыми задержками, а информация может отличаться с данными от участников событий.

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах