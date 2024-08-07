В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

Аналитики DeepState сообщают, что российские захватнические войска имеют ряд продвижений на фронте. Об обновлении карты боевых действий они сообщили в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"Враг продвинулся возле Никольского, в Нью-Йорке и Желанном. Уточнена линия соприкосновения в Глубоком", - говорится в сообщении.

В то же время проект отмечает, что в целях безопасности личного состава Сил обороны информация о приграничных районах пока не будет обновляться. Сейчас надо не мешать бойцам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого, добавили аналитики.

"Мы внимательно следим за событиями там, держим связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально точно и честно, но тогда, когда придет время", - отметили они.

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