На фронте противник продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 - DeepState.

Напомним

По информации, на Покровском направлении шли 24 боя неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка.

Сили агресора просунулися в Часовому Яру, тривають бої на Донеччині - DeepState