DeepState, вражеские войска продвинулись в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Украинские силы обороны отошли из урочища Ступки Голубовские-2.
На фронте противник продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле Лисичного и Желанного. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2
Напомним
По информации, на Покровском направлении шли 24 боя неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка.
Сили агресора просунулися в Часовому Яру, тривають бої на Донеччині - DeepState3 августа 2024, 22:52 • 66085 просмотров