В нескольких десятках километров от городской черты курчатова, который является городом-спутником курской АЭС, продолжаются боевые действия. Об этом заявил мэр города игорь корпунков, передает УНН.

Детали

По его словам, в нескольких десятках километров от границ города идут боевые действия. Мэр заявил, что обстановка напряженная и действует режим чрезвычайной ситуации.

Однако корпунков ничего не сказал об эвакуации горожан или сотрудников АЭС. Наоборот, он утверждает, что службы и предприятия работают в штатном режиме.

Дополнение

Reuters со ссылкой на росСМИ сообщало, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о событиях вокруг российской курской АЭС и следит за ситуацией.

Сообщалось, что росгвардия усилила охрану курской АЭС из-за заявлений о прорыве границы украинскими войсками. Дополнительные силы выделены для борьбы с диверсионными группами в курской и белгородской областях.

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