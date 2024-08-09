Киев • УНН
Мэр российского города курчатов сообщил о боевых действиях за несколько десятков километров от курской АЭС. МАГАТЭ следит за ситуацией, а росгвардия усилила охрану объекта.
В нескольких десятках километров от городской черты курчатова, который является городом-спутником курской АЭС, продолжаются боевые действия. Об этом заявил мэр города игорь корпунков, передает УНН.
Детали
По его словам, в нескольких десятках километров от границ города идут боевые действия. Мэр заявил, что обстановка напряженная и действует режим чрезвычайной ситуации.
Однако корпунков ничего не сказал об эвакуации горожан или сотрудников АЭС. Наоборот, он утверждает, что службы и предприятия работают в штатном режиме.
Дополнение
Reuters со ссылкой на росСМИ сообщало, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о событиях вокруг российской курской АЭС и следит за ситуацией.
Сообщалось, что росгвардия усилила охрану курской АЭС из-за заявлений о прорыве границы украинскими войсками. Дополнительные силы выделены для борьбы с диверсионными группами в курской и белгородской областях.
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