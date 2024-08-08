МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг российской курской АЭС - Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о событиях вокруг российской Курской АЭС и следит за ситуацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, третий день российские войска пытаются противостоять давлению украинских сил, прорвавших границу рф в курской области. Таким образом Силы обороны Украины осуществили "дерзкую" атаку на крупнейшую ядерную державу мира, что заставило москву подтягивать резервы.

Международное агентство по атомной энергии знает о событиях вокруг российской курской АЭС и следит за ситуацией, - говорится в сообщении.

Напомним

росгвардия усилила охрану курской АЭС из-за заявлений о якобы прорыве границы украинскими войсками. Дополнительные силы выделены для борьбы с диверсионными группами в Курской и Белгородской областях.