Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор
Киев • УНН
Оператор ГТС Украины сообщил, что транзит газа европейским заказчикам продолжается в штатном режиме, несмотря на события у Суджи. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется.
Несмотря на события возле суджи в курской области рф, транзит газа к европейским заказчикам продолжается в штатном режиме без изменений, сообщили в пресс-службе ООО "Оператор ГТС Украины" журналисту УНН.
Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется
WP: Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" в курській області рф8 августа 2024, 16:13 • 27022 просмотра
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