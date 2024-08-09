Киев • УНН
В курской области рф объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера на фоне "сложной оперативной обстановки".
В курской области рф объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера на фоне "сложной оперативной обстановки", сообщили мчс рф и власти курской области, пишет УНН.
Детали
Оперативная обстановка в курской области рф остается сложной, организована система оказания помощи вынужденным переселенцам, сообщил и.о. губернатора российского региона алексей смирнов в телеграм-канале.
мчс рф говорит, что ситуация в курской области расценивается как "ЧС федерального характера".
Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании, говорится в сообщении мчс рф в телеграмм-канале.
В курской области, по данным мчс рф, "установлен федеральный уровень реагирования".
мо рф утверждает, что вооруженные силы россии продолжают отбиваться.
кремль приказал росСМИ не нагнетать ситуацию в курской области9 августа 2024, 08:17 • 12387 просмотров