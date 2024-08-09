В курской области рф объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера на фоне "сложной оперативной обстановки", сообщили мчс рф и власти курской области, пишет УНН.

Детали

Оперативная обстановка в курской области рф остается сложной, организована система оказания помощи вынужденным переселенцам, сообщил и.о. губернатора российского региона алексей смирнов в телеграм-канале.

мчс рф говорит, что ситуация в курской области расценивается как "ЧС федерального характера".

Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании, говорится в сообщении мчс рф в телеграмм-канале.

В курской области, по данным мчс рф, "установлен федеральный уровень реагирования".

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