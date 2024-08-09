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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кремль приказал росСМИ не нагнетать ситуацию в курской области

кремль приказал росСМИ не нагнетать ситуацию в курской области

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 08:17  •  2049 просмотра

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Администрация президента рф просит российские СМИ не драматизировать бои в курской области. росСМИ должны сравнивать ситуацию с курской битвой 1943 года. Нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск к Курчатову, где находится курская атомная электростанция,

Администрация президента рф просит российские государственные и лояльные кремлю СМИ "не нагнетать обстановку" вокруг боев в курской области.  О таких рекомендациях стало известно журналистам "Медузы", сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Так, в методичке говорится о том, что росСМИ должны избегать размышлений об "открытии нового фронта" и сравнивать ситуацию с курской битвой 1943 года (тогда наступление немцев закончилось их отступлением).

Кроме того, российским журналистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск в курчатов, где находится курская атомная электростанция, чтобы аудитория не имела "чувства ядерной угрозы".

 Дополнение

российские телеграм-каналы, как отмечает телеграм-канал ASTRA, утверждают, что "военная колонна ссср рф разбита ночью рядом с селом октябрьское в рыльском районе курской области". Подтверждений этой информации нет.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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