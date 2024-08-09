кремль приказал росСМИ не нагнетать ситуацию в курской области

Администрация президента рф просит российские государственные и лояльные кремлю СМИ "не нагнетать обстановку" вокруг боев в курской области. О таких рекомендациях стало известно журналистам "Медузы", сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Так, в методичке говорится о том, что росСМИ должны избегать размышлений об "открытии нового фронта" и сравнивать ситуацию с курской битвой 1943 года (тогда наступление немцев закончилось их отступлением).

Кроме того, российским журналистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск в курчатов, где находится курская атомная электростанция, чтобы аудитория не имела "чувства ядерной угрозы".

Дополнение

российские телеграм-каналы, как отмечает телеграм-канал ASTRA, утверждают, что "военная колонна ссср рф разбита ночью рядом с селом октябрьское в рыльском районе курской области". Подтверждений этой информации нет.