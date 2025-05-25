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Немецкий банк заблокировал счет Шредера для зарплат из "Газпрома" - Bild

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Немецкий банк Sparkasse прекратил переводить деньги Шредеру от "Газпрома" из-за угрозы санкций США. Экс-канцлер ФРГ получал около 200 тысяч евро дважды в год.

Немецкий банк заблокировал счет Шредера для зарплат из "Газпрома" - Bild

Немецкий банк Sparkasse перестал перечислять деньги на счет бывшего канцлера Германии и друга владимира путина Герхарда Шредера – речь идет о зарплате Шредера от "Газпрома" как председателя совета директоров компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как отмечает издание, Шредер получал около 200 тысяч евро дважды в год – данные средства поступали на его счет из Люксембурга. Но с середины 2024 года банк Sparkasse начал отклонять данные денежные переводы.

Хотя в банке официально не комментируют данную ситуацию, по данным издания Шредер получил письмо-предупреждение о том, что дальнейшие транзакции могут поставить банк под угрозу санкций со стороны США. Но сам Шредер пока не находится под никакими санкциями.

Кроме того, в июне 2024 года председателем совета директоров Sparkasse Hannover стал Белит Онай, критик Шредера. Он пытался лишить эксканцлера ФРГ звания почетного гражданина Ганновера еще в 2022 году. Причина – сохранение связей с россией на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Справка

Герхард Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, а также был лидером Социал-демократической партии Германии с 1999 по 2004 год. После отставки он работал в российских энергетических компаниях и считается другом российского диктатора владимира путина.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 80-летнего Герхарда Шредера госпитализировали с тяжелым синдромом выгорания. У него нашли проблемы с памятью, концентрацией и сном.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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