Німецький банк заблокував рахунок Шредера для зарплат з "Газпрому" - Bild
Київ • УНН
Німецький банк Sparkasse припинив переказувати гроші Шредеру від "Газпрому" через загрозу санкцій США. Екс-канцлер ФРН отримував близько 200 тисяч євро двічі на рік.
Німецький банк Sparkasse перестав перераховувати гроші на рахунок колишнього канцлера Німеччини і друга володимира путіна Герхарда Шредера – йдеться про зарплату Шредера від "Газпрому" як голови ради директорів компанії Nord Stream 2 AG. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Як зазначає видання, Шредер отримував близько 200 тисяч євро двічі на рік – дані кошти надходили на його рахунок з Люксембургу. Але з середини 2024 року банк Sparkasse почав відхиляти дані грошові перекази.
Хоча в банку офіційно не коментують дану ситуацію, за даними видання Шредер отримав лист-попередження про те, що подальші транзакції можуть поставити банк під загрозу санкцій з боку США. Але сам Шредер наразі не перебуває під жодними санкціями.
Крім того, у червні 2024 року, головою ради директорів Sparkasse Hannover став Беліт Онай, критик Шредера. Він намагався позбавити ексканцлера ФРН звання почесного громадянина Ганновера ще в 2022 році. Причина – збереження зв’язків з росією на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.
Довідка
Герхард Шредер обіймав посаду канцлера ФРН з 1998 по 2005 рік, а також був лідером Соціал-демократичної партії Німеччини з 1999 по 2004 рік. Після відставки він працював у російських енергетичних компаніях і вважається другом російського диктатора володимира путіна.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 80-річного Герхарда Шредера госпіталізували з важким синдромом вигоряння. У нього знайшли проблеми з пам’яттю, концентрацією і сном.