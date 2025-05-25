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Німецький банк заблокував рахунок Шредера для зарплат з "Газпрому" - Bild

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Німецький банк Sparkasse припинив переказувати гроші Шредеру від "Газпрому" через загрозу санкцій США. Екс-канцлер ФРН отримував близько 200 тисяч євро двічі на рік.

Німецький банк заблокував рахунок Шредера для зарплат з "Газпрому" - Bild

Німецький банк Sparkasse перестав перераховувати гроші на рахунок колишнього канцлера Німеччини і друга володимира путіна Герхарда Шредера – йдеться про зарплату Шредера від "Газпрому" як голови ради директорів компанії Nord Stream 2 AG. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Як зазначає видання, Шредер отримував близько 200 тисяч євро двічі на рік – дані кошти надходили на його рахунок з Люксембургу. Але з середини 2024 року банк Sparkasse почав відхиляти дані грошові перекази.

Хоча в банку офіційно не коментують дану ситуацію, за даними видання Шредер отримав лист-попередження про те, що подальші транзакції можуть поставити банк під загрозу санкцій з боку США. Але сам Шредер наразі не перебуває під жодними санкціями.

Крім того, у червні 2024 року, головою ради директорів Sparkasse Hannover став Беліт Онай, критик Шредера. Він намагався позбавити ексканцлера ФРН звання почесного громадянина Ганновера ще в 2022 році. Причина – збереження зв’язків з росією на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Довідка

Герхард Шредер обіймав посаду канцлера ФРН з 1998 по 2005 рік, а також був лідером Соціал-демократичної партії Німеччини з 1999 по 2004 рік. Після відставки він працював у російських енергетичних компаніях і вважається другом російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 80-річного Герхарда Шредера госпіталізували з важким синдромом вигоряння. У нього знайшли проблеми з пам’яттю, концентрацією і сном.

Євген Устименко

Євген Устименко

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