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Ексканцлера Німеччини Шредера госпіталізували з "вигорянням"

Ексканцлера Німеччини Шредера госпіталізували з "вигорянням"

Київ • УНН

 • 22590 перегляди

80-річного Герхарда Шредера госпіталізували з важким синдромом вигоряння. Лікарі діагностували у колишнього канцлера Німеччини проблеми з пам'яттю, концентрацією та сном.

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера було госпіталізовано з "важким вигорянням", повідомляє німецьке агентство dpa у вівторок, пише УНН.

Деталі

Шредер, який очолював Німеччину з 1998 по 2005 рік, "страждає від важкого синдрому вигоряння з типовими симптомами глибокого виснаження та серйозної нестачі енергії", згідно з листом його лікаря, з яким ознайомилося агентство dpa.

80-річний чоловік відчуває "труднощі з концентрацією уваги та пам'яттю", а також "порушення сну" та "зниження емоційної стійкості", ідеться у листі.

За порадою лікаря Шредер звернувся по лікування до лікарні, підтвердив агентству dpa його адвокат Ганс-Петер Губер.

Доповнення

Хоча Шредер залишив посаду канцлера 20 років тому, після політики у нього була насичена й вельми суперечлива кар'єра.

Політик, який був головою Соціал-демократичної партії (СДПН) з 1999 по 2004 рік, зіштовхнувся із жорсткою критикою через свої зв'язки з росією.

Він працював у низці російських державних компаній і має тісні відносини з російським диктатором володимиром путіним, вказує видання.

У січні Шредер скасував виступ перед комітетом у парламенті північної землі Мекленбург-Передня Померанія, який розслідує будівництво газопроводу "Північний потік-2", який колишній канцлер просував на своїй посаді.

Лікар Шредера заявив, що колишній канцлер "ні зараз, ні в осяжному майбутньому не здатний впоратися з фізичним і психологічним навантаженням тривалого - особливо публічного - допиту у слідчій комісії".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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