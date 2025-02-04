Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали с "выгоранием"
Киев • УНН
80-летнего Герхарда Шредера госпитализировали с тяжелым синдромом выгорания. Врачи диагностировали у бывшего канцлера Германии проблемы с памятью, концентрацией и сном.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был госпитализирован с "тяжелым выгоранием", сообщает немецкое агентство dpa во вторник, пишет УНН.
Детали
Шредер, возглавлявший Германию с 1998 по 2005 год, "страдает от тяжелого синдрома выгорания с типичными симптомами глубокого истощения и серьезной нехватки энергии", согласно письму его врача, с которым ознакомилось агентство dpa.
80-летний мужчина испытывает "трудности с концентрацией внимания и памятью", а также "нарушение сна" и "снижение эмоциональной устойчивости", говорится в письме.
По совету врача Шредер обратился за лечением в больницу, подтвердил агентству dpa его адвокат Ханс-Петер Хубер.
Дополнение
Хотя Шредер покинул пост канцлера 20 лет назад, после политики у него была насыщенная и весьма противоречивая карьера.
Политик, который был председателем Социал-демократической партии (СДПГ) с 1999 по 2004 год, столкнулся с жесткой критикой из-за своих связей с россией.
Он работал в ряде российских государственных компаний и имеет тесные отношения с российским диктатором владимиром путиным, указывает издание.
В январе Шредер отменил выступление перед комитетом в парламенте северной земли Мекленбург-Передняя Померания, который расследует строительство газопровода "Северный поток-2", который бывший канцлер продвигал на своем посту.
Врач Шредера заявил, что бывший канцлер "ни сейчас, ни в обозримом будущем не способен справиться с физической и психологической нагрузкой длительного - особенно публичного - допроса в следственной комиссии".