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Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали с "выгоранием"

Экс-канцлера Германии Шредера госпитализировали с "выгоранием"

Киев  •  УНН

 • 8181 просмотра

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80-летнего Герхарда Шредера госпитализировали с тяжелым синдромом выгорания. Врачи диагностировали у бывшего канцлера Германии проблемы с памятью, концентрацией и сном.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был госпитализирован с "тяжелым выгоранием", сообщает немецкое агентство dpa во вторник, пишет УНН.

Детали

Шредер, возглавлявший Германию с 1998 по 2005 год, "страдает от тяжелого синдрома выгорания с типичными симптомами глубокого истощения и серьезной нехватки энергии", согласно письму его врача, с которым ознакомилось агентство dpa.

80-летний мужчина испытывает "трудности с концентрацией внимания и памятью", а также "нарушение сна" и "снижение эмоциональной устойчивости", говорится в письме.

По совету врача Шредер обратился за лечением в больницу, подтвердил агентству dpa его адвокат Ханс-Петер Хубер.

Дополнение

Хотя Шредер покинул пост канцлера 20 лет назад, после политики у него была насыщенная и весьма противоречивая карьера.

Политик, который был председателем Социал-демократической партии (СДПГ) с 1999 по 2004 год, столкнулся с жесткой критикой из-за своих связей с россией.

Он работал в ряде российских государственных компаний и имеет тесные отношения с российским диктатором владимиром путиным, указывает издание.

В январе Шредер отменил выступление перед комитетом в парламенте северной земли Мекленбург-Передняя Померания, который расследует строительство газопровода "Северный поток-2", который бывший канцлер продвигал на своем посту.

Врач Шредера заявил, что бывший канцлер "ни сейчас, ни в обозримом будущем не способен справиться с физической и психологической нагрузкой длительного - особенно публичного - допроса в следственной комиссии".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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