Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал перестановки в военных организационных структурах, в частности речь идет об управленческом кадровом потенциале. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Facebook.

Детали

По словам главнокомандующего, продолжается оптимизация военных организационных структур, которые непосредственно участвуют в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

Сырский подчеркнул, что за десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и менялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами.

Сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий - упростить и максимально повысить качество и оперативность управления. Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. Прежде всего речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении - заявил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Он подчеркнул, что приоритетом является налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. В частности, некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии российской федерации с первых дней полномасштабного вторжения.

Кроме того, важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектования вооружением и военной техникой и восстановления боеспособности бригад в целом. Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться - подытожил Александр Сырский.

Напомним

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский имеет все полномочия для проведения любых кадровых изменений в армии и ожидает от него доклада с предложениями по дальнейшим изменениям.