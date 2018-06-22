Непогода в США: Пенсильвания под водой, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Тело 64-летней женщины было найдено на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смело внезапным наводнением.
Сегодня сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения, в некоторых районах выпало до 38 сантиметров осадков.
Отметим, в Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся градом. Он нанес ущерб в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона.
Как сообщал УНН, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.
Напомним, три дня назад в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения.