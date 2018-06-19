У США оголосили режим стихійного лиха: є перша жертва

Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдних збитків, спричинених повенями.



Також повідомляється про загиблого 75-річного чоловіка у Вісконсіні, його смерть пов'язана з повенями.



У Мічигані було зареєстровано не менше 60 провалів.

Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.



"Більшість з нас навіть не можуть дійти до додому, дороги руйнуються, мости зруйновані, дороги покриті водою ", - заявив один з жителів штату Мічиган.



Відмічається, що на озері Лінден затоплені свердловини, а на півночі від міста Сент-Пол була повністю розмита державна автострада 23.



Вирішується питання про евакуацію населення.



Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.