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У США оголосили режим стихійного лиха: є перша жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням The Weather Channel.

Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдних збитків, спричинених повенями.

Також повідомляється про загиблого 75-річного чоловіка у Вісконсіні, його смерть пов'язана з повенями.

У Мічигані було зареєстровано не менше 60 провалів.

Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.

"Більшість з нас навіть не можуть дійти до додому, дороги руйнуються, мости зруйновані, дороги покриті водою ", - заявив  один з жителів штату Мічиган.

Відмічається, що на озері Лінден затоплені свердловини, а на півночі від міста Сент-Пол була повністю розмита державна автострада 23.

Вирішується питання про евакуацію населення.

Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.

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