У США оголосили режим стихійного лиха: є перша жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням The Weather Channel.
Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдних збитків, спричинених повенями.
Також повідомляється про загиблого 75-річного чоловіка у Вісконсіні, його смерть пов'язана з повенями.
У Мічигані було зареєстровано не менше 60 провалів.
Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.
"Більшість з нас навіть не можуть дійти до додому, дороги руйнуються, мости зруйновані, дороги покриті водою ", - заявив один з жителів штату Мічиган.
Відмічається, що на озері Лінден затоплені свердловини, а на півночі від міста Сент-Пол була повністю розмита державна автострада 23.
Вирішується питання про евакуацію населення.
Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.