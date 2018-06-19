Негода в Індії: десятки загиблих, сотні тисяч постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на News.com.au.
Повені, викликані зливовими мусонними дощами, розорили північно-східні штати Індії. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, інші регіони також постраждали від повені, в тому числі Тріпура.
З першої хвилі повеней в Ассамі з минулої середи було повідомлено про 12 смертельних випадків під час потопів, зсувів та інших руйнувань.
Вісім смертей від повені були підтверджені у сусідньому штаті Маніпур, де постраждало понад 200 тисяч людей.
Кілька областей залишаються відключеними від електропостачання через зсуви, що пошкодили дороги.
Як повідомляв УНН, мусонні дощі та також сильний вітер в Бангладеш завдають шкоди таборам біженців, в яких проживають мусульмани-Рохин зі штату Аракан в М'янмі.
Нагадаємо, у Франції через сильні зливи розпочалася повінь, у наслідок якої були затоплені дороги, знищені виноградники, пошкоджені приватні будинки. Щонайменше троє людей загинуло.