Непогода в Индии: десятки погибших, сотни тысяч пострадавших

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.com.au.

Наводнения, вызванные ливневыми муссонными дождями, разорили северо-восточные штаты Индии. Согласно сообщениям местных СМИ, другие регионы также пострадали от наводнения, в том числе Трипура.

С первой волны наводнений в Ассаме с прошлой среды было сообщено о 12 смертельных случаев во время потопов, оползней и других разрушений.

Восемь смертей от наводнения были подтверждены в соседнем штате Манипур, где пострадало более 200 000 человек.

Несколько областей остаются отключенными от электроснабжения из-за оползней, которые повредили дороги.

Как сообщал УНН, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.

Напомним, во Франции за сильных ливней началось наводнение, в результате которого были затоплены дороги, уничтожены виноградники, повреждены частные дома. По меньшей мере три человека погибли.

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