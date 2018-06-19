Непогода в Индии: десятки погибших, сотни тысяч пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.com.au.
Наводнения, вызванные ливневыми муссонными дождями, разорили северо-восточные штаты Индии. Согласно сообщениям местных СМИ, другие регионы также пострадали от наводнения, в том числе Трипура.
С первой волны наводнений в Ассаме с прошлой среды было сообщено о 12 смертельных случаев во время потопов, оползней и других разрушений.
Восемь смертей от наводнения были подтверждены в соседнем штате Манипур, где пострадало более 200 000 человек.
Несколько областей остаются отключенными от электроснабжения из-за оползней, которые повредили дороги.
Как сообщал УНН, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.
Напомним, во Франции за сильных ливней началось наводнение, в результате которого были затоплены дороги, уничтожены виноградники, повреждены частные дома. По меньшей мере три человека погибли.