В США объявлен режим стихийного бедствия: есть первая жертва

Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместным убыткам, вызванных наводнениями.



Также сообщается о погибшем 75-летнем мужчине в Висконсине, его смерть связана с наводнениями.



В Мичигане было зарегистрировано не менее 60 провалов.

Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.



"Большинство из нас даже не могут дойти домой, дороги разрушаются, мосты разрушены, дороги покрыты водой", - заявил один из жителей штата Мичиган.



Отмечается, что на озере Линден затоплены скважины, а к северу от города Сент-Пол была полностью размыта государственная автострада 23.



Решается вопрос об эвакуации населения.



Как сообщал УНН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.