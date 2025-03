У США зняли торнадо у формі слонячого хобота

Торнадо пройшло в околицях Кінсбурга і тривало близько 20 хвилин.

Є відомості про пошкодження автомобілів і будинків.

За словами метеоролога, червень часто є піковим сезоном для граду в штаті Колорадо через велику вологість і дуже теплі температури, які приходять влітку.

Як повідомляв УНН, південні та центральні райони США страждають від масштабних злив. В США жертвою стихії вже став літній чоловік.

