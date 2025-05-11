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У Кракові в готелі знайшли мертвим українця

Київ • УНН

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У готелі Кракова виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих – 58-річний громадянин України, іншого ще не ідентифікували. Розглядаються версії вбивства та самогубства.

У Кракові в готелі знайшли мертвим українця

У готелі польського міста Краків знайшли тіла двох чоловіків. Один з них є громадянином України, особу другого ще не встановили. Правоохоронці розглядають версії вбивства та самогубства, остаточні обставини з’ясовує слідство. Про це інформує УНН із посиланням на поліцію Малопольського воєводства, Польське радіо.

Деталі

Зазначається, що у суботу, 10 травня у готелі, розташованому в одному з гуртожитків на вулиці Реймонта в Кракові, було знайдено тіла двох чоловіків. Персонал закладу повідомив про це місцеву поліцію.

Як встановили правоохоронці, один із загиблих – 58-річний українець, який мешкав у цьому номері протягом останніх двох років. Особу другого чоловіка ще не встановили. За попередніми даними, йому, ймовірно, також 58 років.

Попереднє слідство вказує на те, що принаймні один із чоловіків міг бути вбитий, а другий, імовірно, вчинив самогубство

- повідомляє Польське радіо.

Поліція поінформувала, що розслідує обставини інциденту.

"За рішенням прокурора обидва тіла будуть направлені на розтин, який допоможе встановити причину та час смерті", - додали правоохоронці.

Нагадаємо

Поблизу Варшави поліцейські заарештували 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві молодого українця у хостелі в Зомбках. Прибувши на місце правоохоронці виявили чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітки, якому вже надавали першу медичну допомогу. Попри реанімаційні дії, лікарям не вдалося повернути до життя 27-річного українця.

У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та двох дітей 24.03.25, 19:24 • 36258 переглядiв

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