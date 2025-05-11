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В Кракове в отеле нашли мертвым украинца

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В отеле Кракова обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших – 58-летний гражданин Украины, другого еще не идентифицировали. Рассматриваются версии убийства и самоубийства.

В Кракове в отеле нашли мертвым украинца

В отеле польского города Краков нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины, личность второго еще не установили. Правоохранители рассматривают версии убийства и самоубийства, окончательные обстоятельства выясняет следствие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Малопольского воеводства, Польское радио.

Детали

Отмечается, что в субботу, 10 мая в отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были найдены тела двух мужчин. Персонал заведения сообщил об этом местной полиции.

Как установили правоохранители, один из погибших – 58-летний украинец, который проживал в этом номере в течение последних двух лет. Личность второго мужчины еще не установили. По предварительным данным, ему, вероятно, тоже 58 лет.

Предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, совершил самоубийство

- сообщает Польское радио.

Полиция проинформировала, что расследует обстоятельства инцидента.

"По решению прокурора оба тела будут направлены на вскрытие, которое поможет установить причину и время смерти", - добавили правоохранители.

Напомним

Вблизи Варшавы полицейские арестовали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве молодого украинца в хостеле в Зомбках. Прибыв на место правоохранители обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки, которому уже оказывали первую медицинскую помощь. Несмотря на реанимационные действия, врачам не удалось вернуть к жизни 27-летнего украинца.

В Польше украинца приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и двух детей24.03.25, 19:24 • 36225 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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