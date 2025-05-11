В Кракове в отеле нашли мертвым украинца

В отеле польского города Краков нашли тела двух мужчин. Один из них является гражданином Украины, личность второго еще не установили. Правоохранители рассматривают версии убийства и самоубийства, окончательные обстоятельства выясняет следствие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Малопольского воеводства, Польское радио.

Детали

Отмечается, что в субботу, 10 мая в отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были найдены тела двух мужчин. Персонал заведения сообщил об этом местной полиции.

Как установили правоохранители, один из погибших – 58-летний украинец, который проживал в этом номере в течение последних двух лет. Личность второго мужчины еще не установили. По предварительным данным, ему, вероятно, тоже 58 лет.

Предварительное следствие указывает на то, что по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, совершил самоубийство - сообщает Польское радио.

Полиция проинформировала, что расследует обстоятельства инцидента.

"По решению прокурора оба тела будут направлены на вскрытие, которое поможет установить причину и время смерти", - добавили правоохранители.

Напомним

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