В США сняли торнадо в форме слоновьего хобота

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 чревный. УНН. В Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся градом, нанеся ущерб в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты к теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аccuweather.com.

Торнадо прошло в окрестностях Кинсбурга и продолжалось около 20 минут.

Есть сведения о повреждении автомобилей и домов.

По словам метеоролога, июнь часто является пиковым сезоном для града в штате Колорадо из-за большой влажности и очень большой температуры, которая приходит летом.

Как сообщал УНН, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.

4k Video 3/3: spectacular rope out with gravity waves radiating up the shrinking funnel east of Prospect Valley, Colorado at around 2:25 pm MDT
Streamed live for @accuweather #cowx pic.twitter.com/FuzTiaYw31

- Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 20 июня 2018 г.

4k Video 2/2: elephant trunk #tornado from maturity begins to rope out east of Prospect Valley, Colorado yesterday afternoon. Tornado was on the ground for at least 10 minutes @breakingweather @aaronjayjack #cowx pic.twitter.com/mwkg46PC3x

- Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 20 июня 2018 г.

#Tornado ! From genesis to death! @NWSBoulder #COwx pic.twitter.com/8TjtkJcGoC

- Michael Charnick (@charnick_wx) 19 июня 2018 г.

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