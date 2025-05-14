В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

В соцсетях распространяется дезинформация о так называемой операции "Турул", в ходе которой Венгрия якобы "планирует вернуть себе часть украинских территорий". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что параллельно с этой "новостью" также распространяются видео якобы стягивания венгерской бронетехники к границе с Украиной.

Первоисточником этих сообщений является анонимный X-аккаунт HungaryBased, который регулярно публикует провокационные сообщения о "возвращении Закарпатья" и не имеет никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам - отмечают в ЦПД.

Там указывают, что министерство обороны Венгрии уже пояснило, что распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште связано с фестивалем Ludovika - ежегодным публичным мероприятием, другие материалы - это архивные кадры с учений Adaptive Hussars 23, которые проходили в ноябре 2023 года.

"Такие вбросы выгодны россии. Их задача - это создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами. Распространяя подобные фейки о якобы "территориальных претензиях", россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия", - говорится в сообщении ЦПД.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о беспрецедентной разведывательной операции украинских спецслужб против его страны. На своей странице в Facebook Орбан сообщил о созыве Совета обороны Венгрии по этому поводу.

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