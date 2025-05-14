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В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

Київ • УНН

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У мережі поширюють фейк про плани Угорщини "повернути" території України в рамках операції "Турул". Це частина російської стратегії для розпалювання конфлікту між країнами.

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

У соцмережах шириться дезінформація про так звану операцію "Турул", під час якої Угорщина нібито "планує повернути собі частину українських територій". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що паралельно з цією "новиною" також поширюються відео буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

Першоджерелом цих повідомлень є анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про "повернення Закарпаття" та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур

- зазначають в ЦПД.

Там вказують, що міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika - щорічним публічним заходом, інші матеріали - це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.

"Такі вкиди вигідні росії. Їх завдання - це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюючи подібні фейки про нібито "територіальні претензії", росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни. На своїй сторінці у Facebook Орбан повідомив про скликання Ради оборони Угорщини з цього приводу.

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Вадим Хлюдзинський

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