В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

У соцмережах шириться дезінформація про так звану операцію "Турул", під час якої Угорщина нібито "планує повернути собі частину українських територій". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

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Зазначається, що паралельно з цією "новиною" також поширюються відео буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

Першоджерелом цих повідомлень є анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про "повернення Закарпаття" та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур - зазначають в ЦПД.

Там вказують, що міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika - щорічним публічним заходом, інші матеріали - це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.

"Такі вкиди вигідні росії. Їх завдання - це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюючи подібні фейки про нібито "територіальні претензії", росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни. На своїй сторінці у Facebook Орбан повідомив про скликання Ради оборони Угорщини з цього приводу.

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