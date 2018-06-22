Негода у США: Пенсильванія під водою, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У західній частині американського штату Пенсильванія пройшов сильний шторм. Загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Тіло 64-річної жінки було знайдено на дорозі у населеному пункті Бриджвилл, після того, як її змело раптовою повінню.
Сьогодні сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені, в деяких районах випало до 38 сантиметрів опадів.
Відмітимо, у Колорадо, вчора пройшов шторм, який супроводжувався градом, завдавши збитки в північній частині американського штату. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча. Очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона.
Як повідомляв УНН, південні та центральні райони США страждають від масштабних злив. В США жертвою стихії вже став літній чоловік.
Нагадаємо, три дні тому в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені.