Від негоди у США постраждав ще один штат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені, в деяких районах випало до 38 сантиметрів опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Затоплені дороги, будинки і машини. Станом на зараз евакуйовано 150 осіб.
Рятувальні бригади використовували все - гелікоптери, човни, будівельні вантажівки, навіть військову техніку для усунення наслідків негоди.
Відмітимо, у Колорадо, вчора пройшов шторм, який супроводжувався градом, завдавши збитки в північній частині американського штату. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча. Очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона.
Як повідомляв УНН, південні та центральні райони США страждають від масштабних злив. В США жертвою стихії вже став літній чоловік.
Нагадаємо, три дні тому в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені.