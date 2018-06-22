Від негоди у США постраждав ще один штат

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені, в деяких районах випало до 38 сантиметрів опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Затоплені дороги, будинки і машини. Станом на зараз евакуйовано 150 осіб.

Рятувальні бригади використовували все - гелікоптери, човни, будівельні вантажівки, навіть військову техніку для усунення наслідків негоди.

Відмітимо, у Колорадо, вчора пройшов шторм, який супроводжувався градом, завдавши збитки в північній частині американського штату. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча. Очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона. 

Як повідомляв УНН, південні та центральні райони США страждають від масштабних злив. В США жертвою стихії вже став літній чоловік. 

Нагадаємо, три дні тому в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені. 

#drone #dronephotography #texas #weather #flashflood #mercedestexas #hidalgocounty

Допис, поширений Maritza_Silver_Cantu (@maritza_silver_cantu)

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