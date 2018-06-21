Негода у США: під воду пішов ще один штат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Південні та центральні райони США страждають від масштабних злив. В США жертвою стихії вже став літній чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Потужні зливи у середу затопили прибережну територію штату Техас в районі Мексиканської затоки і викликали повені, зануривши у воду машини, будинки", - йдеться в повідомленні.
Цього тижня на території Південного Техасу випало від 6 до 14 дюймів (15-36 см) опадів.
Метеорологи прогнозують ще більше опадів до кінця тижня, зокрема, на півдні потерпілого штату Техас, а також у штатах Міссісіпі, Південна Дакота, Небраска, Айова і Канзас.
Станом на зараз влада штату уже перекрила деякі міські дороги.
На північному заході США через кількаденну зливу переповнилися річки, які буквально знесли дамби.
Через надмірний рівень води, на дорогах у трьох західних штатах утворилися провалля.
Як повідомляв УНН, вчора шторм, що супроводжувався градом, який завдавав збитків в північній частині американського штату Колорадо. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча.
Нагадаємо, позавчора в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула.