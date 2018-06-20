У США пройшов град розміром з тенісний м’яч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Шторм, що супроводжувався градом, наніс збитки в північній частині американського штату Колорадо. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.
Є відомості про пошкодження автомобілів і будинків.
Також повідомлялося про можливість торнадо біля міста Кейнзбург, 51 км на північ від Денвера.
За словами метеоролога, червень часто є піковим сезоном для граду в штаті Колорадо через велику вологість і дуже теплі температури, які приходять влітку.
Вчора, в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула.
Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.
9 червня ураган пошкодив близько 50 будинків в Герцег-Нові та селищі Каменарі на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії і зруйнував об'єкти інфраструктури.
8 червня серйозний шторм пройшов Словенією після полудня, жителі країни побачили град завбільшки з тенісний м'яч. Найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, у провінції Бела країна.
Нагадаємо, у Франції через сильні зливи розпочалася повінь, у наслідок якої були затоплені дороги, знищені виноградники, пошкоджені приватні будинки. Щонайменше троє людей загинуло.
OH Hail Day 2 #cowx@TownofFrederick pic.twitter.com/nfyjrzOWmu— Hana ن (@from1791) 19 июня 2018 г.