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У США пройшов град розміром з тенісний м’яч

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Шторм, що супроводжувався градом, наніс збитки в північній частині американського штату Колорадо. Розмір градин був від 25-центової монети до тенісного м'яча. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Weather Channel.

Є відомості про пошкодження автомобілів і будинків.

Також повідомлялося про можливість торнадо біля міста Кейнзбург, 51 км на північ від Денвера.

За словами метеоролога, червень часто є піковим сезоном для граду в штаті Колорадо через велику вологість і дуже теплі температури, які приходять влітку.

Вчора, в американському штаті Мічиган було оголошено режим стихійного лиха через повені, одна людина загинула.

Як повідомляв УНН, в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.

9 червня ураган пошкодив близько 50 будинків в Герцег-Нові та селищі Каменарі на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії і зруйнував об'єкти інфраструктури.

8 червня серйозний шторм пройшов Словенією після полудня, жителі країни побачили град завбільшки з тенісний м'яч. Найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, у провінції Бела країна.

Нагадаємо, у Франції через сильні зливи розпочалася повінь, у наслідок якої були затоплені дороги, знищені виноградники, пошкоджені приватні будинки. Щонайменше троє людей загинуло.

OH Hail Day 2 #cowx@TownofFrederick pic.twitter.com/nfyjrzOWmu

— Hana ن (@from1791) 19 июня 2018 г.

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