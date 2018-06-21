Непогода в США: под воду ушел еще один штат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мощные ливни в среду затопили прибрежную территорию штата Техас в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома", - говорится в сообщении.
На этой неделе на территории Южного Техаса выпало от 6 до 14 дюймов (15-36 см) осадков.
Метеорологи прогнозируют еще больше осадков к концу недели, в частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас.
По состоянию на сейчас власти штата уже перекрыли городские дороги.
На северо-западе США из-за многодневного дождя переполнились реки, которые буквально снесли дамбы.
ИЗ-за чрезмерного уровня воды на дорогах в трех западных штатах образовались провалы.
Как сообщал УНН, вчера шторм, сопровождавшийся градом, нанес ущерб в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.
Напомним, позавчера в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.