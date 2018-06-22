От непогоды в США пострадал еще один штат

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 26235 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 67874 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112095 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126395 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143520 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147195 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188325 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143243 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения, и в некоторых районах выпало до 38 сантиметров осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Затоплены дороги, дома и машины. По состоянию на сейчас эвакуировано 150 человек.

Спасательные бригады использовали все - вертолеты, лодки, строительные грузовики, даже военную технику для устранения последствий непогоды.

Отметим, в Колорадо, вчера прошел шторм, который сопровождался градом, нанеся ущерб в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона.

Как сообщал УНН, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.

Напомним, три дня назад в американском штате Мичиган было объявлено режим стихийного бедствия из-за наводнения.

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Сообщение, распространенный Maritza_Silver_Cantu (@maritza_silver_cantu)

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