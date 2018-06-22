От непогоды в США пострадал еще один штат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения, и в некоторых районах выпало до 38 сантиметров осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Затоплены дороги, дома и машины. По состоянию на сейчас эвакуировано 150 человек.
Спасательные бригады использовали все - вертолеты, лодки, строительные грузовики, даже военную технику для устранения последствий непогоды.
Отметим, в Колорадо, вчера прошел шторм, который сопровождался градом, нанеся ущерб в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона.
Как сообщал УНН, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.
Напомним, три дня назад в американском штате Мичиган было объявлено режим стихийного бедствия из-за наводнения.