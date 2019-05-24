Непогода в Западной Украине: уровень воды постепенно спадает
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 19:00 в Ивано-Франквський области подтоплений жилых домов нет. Ситуация в Закарпатской области и Прикарпатье стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 19:00 в Ивано-Франквський области подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 48 дворов в 7 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
Также на Закарпатье остаются подтопленными 22 дома, 216 домохозяйств, 892 га сельскохозяйственных угодий и 52 га пастбищ. Ситуация в обеих областях стабилизировалась. Уровень воды постепенно спадает.
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Как сообщал УНН, вследствие снижения интенсивности дождей завтра на западе Украины начнется улучшение ситуации, которая возникла из-за подтопления.
В то же время, в двух районах Закарпськои области еще ожидают подъем воды.
Также напомним, что на Закарпатье и Прикарпатье объявили штормовое предупреждение.