На Прикарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В найближчу годину із збереженням до кінця доби, 24 травня, та протягом доби 25 травня по області та місту очікуються грози та шквалисте посилення вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
“В найближчу годину із збереженням до кінця дня 24 травня та протягом доби 25 травня по області та місту очікуються грози, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, град (1 рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті оголосили штормове попередження — на частині територій очікуються грози.
Нагадаємо, станом на 14 годину, 24 травня, внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської та Закарпатської областей залишаються підтопленими 65 дворогосподарств у 9 населених пунктах.