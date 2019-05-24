На Прикарпатті оголосили штормове попередження

КИЇВ. 24 травня. УНН. В найближчу годину із збереженням до кінця доби, 24 травня, та протягом доби 25 травня по області та місту очікуються грози та шквалисте посилення вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.