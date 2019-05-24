На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"Протягом другої половини дня та ввечері 24 травня на більшій частині території Закарпатської області очікуються грози. Переважно в гірській частині території області значні короткочасні дощі, на сході місцями сильні зливові дощі, в окремих пунктах град та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Іршавському і Виноградівському районах Закарпатської області ще очікують підйом рівня води внаслідок прогнозованих злив сьогодні, 24 травня.