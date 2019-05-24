На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
"В течение второй половины дня и вечером 24 мая на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Преимущественно в горной части территории области значительные кратковременные дожди, на востоке местами сильные ливневые дожди, в отдельных пунктах град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Иршавском и Виноградовском районах Закарпатской области еще ожидают подъем уровня воды вследствие прогнозируемых ливней сегодня, 24 мая.